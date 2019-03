Noregs Bank set opp styringsrenta

innenriks

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttinga synest no å vere litt over eit normalt nivå. Den underliggande prisveksten er litt høgare enn inflasjonsmålet. Uvissa om utviklinga internasjonalt og om verknadene av pengepolitikken talar for å gå varsamt fram i rentesettinga. Samla sett tilseier utsiktene og risikobildet at renta blir gradvis auka framover, heiter det i ei pressemelding frå Noregs Bank.

Ifølgje sentralbanken ser oppgangen i norsk økonomi ut til å vere sterkare enn tidlegare antatt.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett vidare opp det neste halve året, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.