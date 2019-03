Ni stortingsrepresentantar må betale tilbake reiseutgifter

innenriks

Beløpa som skal betalast tilbake, varierer frå 176 kroner til 3.111 kroner, skriv Aftenposten.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) frå Rogaland kravde 3.111 kroner til diett og køyregodtgjersle for ei reise til Odda og Tyssedal i fjor sommar. Avisa skriv at etter at dei bad om innsyn i rekninga, trekte ho rekninga. Ho må òg korrigere to andre reiserekningar.

– Det blir stilt spørsmålsteikn ved om reisa er på eige initiativ eller om det er snakk om formelle møte. Eg ønsker ikkje at det skal vere eit etterlate inntrykk av at eg har tatt turen for eiga inntening, seier ho.

Ein annan stortingsrepresentant som må betale tilbake, er Roy Steffensen (Frp) frå Rogaland. Han må betale tilbake 2.103 kroner fordi han fekk dekt køyring, parkering, flytog og diett for ei privat reise rundt 1. mai i fjor. Han seier at han har hatt dårlege rutinar, og at det ikkje er bevisst handling eller forsøk på juks.

Dei andre stortingsrepresentantane som må betale tilbake er Tom Holthe (Frp), Jon Helgheim (Frp), Marit Strand (Sp), Aleksander Stokkebø (H), Hadia Tajik (Ap), Jonny Finstad (H) og Helge André Njåstad (Frp).

(©NPK)