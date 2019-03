NVE-analyse: – Størst risiko for vårflaum i Nord-Noreg

innenriks

Vårflaum er eit årleg fenomen i store delar av landet. Akkurat kor stor vårflaumen blir er heilt avhengig av vêret framover, og derfor understrekar NVE at det dreier som om ein analyse som seier noko om sannsynet for at det kjem ein stor vårflaum, og at dette ikkje er eit varsel.

– Basert på informasjon om snømengder i år kan vi seie at det er større sannsyn enn normalt for stor vårflaum i delar av Nord-Noreg, seier hydrolog og flaumvarslar Inger Karin Engen i ei pressemelding frå NVE.

Dette gjeld spesielt i Troms og nord i Nordland. Også i elver som drenerer nordlege delar av Austlandet og indre strok på Nordvestlandet er det større sannsyn enn normalt for stor vårflaum i år.

Engen understrekar samtidig at det i store delar av Sør-Noreg, i Trøndelag og sør i Nordland er lite truleg at det kjem nokon større flaum i vår.

I Sør-Noreg er det 20–50 prosent sannsyn for vårflaum på oransje nivå (det nest høgaste) med unntak av Sør- og Vestlandet der sannsynet er svær lite.

(©NPK)