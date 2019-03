Mediemeldinga kjem neste veke

innenriks

Det stadfestar kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet til nettavisa.

Regjeringa har i Granavolden-plattforma varsla at all mediestøtte vil bli samla i éi ordning, og at NRK-lisensen vil bli fjerna.

Mediemeldinga spring ut frå innstillinga mediemangfaldsutvalet kom med i mars 2017. Utvalet foreslo ei rekke tiltak for å betre mediemangfaldet i Noreg. Dei uttrykte stor uro for mediesituasjonen, og bad om strakstiltak inntil media har fått på plass berekraftige modellar.

Den varsla meldinga har vorte utsett fleire gonger.

(©NPK)