Lokal Frp-topp knytte klimakamp til nazipropaganda

Innlegget vart lagt ut onsdag kveld, men vart sletta torsdag morgon, ifølgje Budstikka som først omtalte saka.

Innlegget er ein montasje av tre bilde: På det eine står den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg saman med Lan Marie Berg frå Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), det andre viser ein ung Hitler-jugend med like fletter som Thunberg og eit hakekors bak, medan det tredje er av nazi-toppen Heinrich Himmler med ei jente med fletter på fanget.

Over bilda skriv Johansen: «Barn har alltid vært utnyttet i propagandaøymed. Teknikken for å manipulere massene endrer seg ikke.»

– Uheldige assosiasjonar

Nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm rasar over innlegget.

– Dette gjer meg kvalm og er langt over streken. Etter ei veke med stadig drygare utsegner frå Frp-arar som latterleggjer og angrip barn og ungdom som streikar for ein meir ansvarleg klimapolitikk, så overgår dette alt, seier ho til NTB.

Johansen seier til NTB at han såg at innlegget kunne gi uheldige assosiasjonar.

– Derfor sletta eg det, seier den tidlegare varaordføraren i Asker, som no er gruppeleiar for Frp i kommunestyret.

Bruker Thunberg som døme

– Kva er gale med at ungdom streikar for klima?

– Ikkje noko. Det er fint at ungdom engasjerer seg. Poenget var å trekke ei historisk linje og vise at barn alltid har vore utnytta i propagandasiktemål. Det står eg for, seier Jakobsen.

Han peikar mellom anna på merksemda rundt 16 år gamle Greta Thunberg. Det er klimaaksjonen hennar i Sverige som har inspirert klimastreiken til elevane i Noreg.

– Korleis er det at Greta Thunberg får merksemd eit døme på at ho blir misbrukt i propagandasiktemål?

– Eg har ingen annan kommentar enn at innlegget kom uheldig ut og derfor vart sletta, seier Johansen, som ikkje vil kommentere om nokon i Frp har reagert på innlegget.

– Ingen kommentar

Leiar i Asker Frp, Trond Ellingsen, avviser å svare på spørsmål frå NTB om slike innlegg er i strid med dei interne retningslinjene som Frp nyleg har vedtatt.

– Kvifor ringjer du meg? Dette får du ta med Ole Jacob, er det einaste Ellingsen vil seie før han legg på røyret.

I retningslinjene heiter det mellom anna at det blir at forventa folkevalde og tillitsvalde medlemmer i Frp «til enhver tid har en sømmelig atferd i det offentlige rom». Søndag varsla partileiar Siv Jensen at ho vil «slå hardt ned» på enkeltpersonar som ikkje oppfører seg.

Listhaug: – Ikkje greitt

NTB lykkast fredag ettermiddag ikkje å komme i kontakt med verken Siv Jensen eller leiar i Frps organisasjonsutval Alf Erik Andersen. Men fungerande nestleiar Sylvi Listhaug svarer slik på spørsmålet om Facebook-innlegget til Johansen er i strid med dei nye retningslinjene:

– Dette er ikkje greitt. Eg er glad for at han har innsett at dette er uakseptabelt og har sletta bildet og tatt ansvar for å rydde opp, seier Listhaug, som sjølv måtte gå av som justisminister som følgje av eit innlegg på Facebook.

– Ikkje noko kan samanliknast med drapet på 6 millionar jødar og det grufulle nazistane gjorder, det gjeld ein kvar politisk diskusjon, slår ho fast.

