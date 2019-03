Litauisk vogntogsjåfør dømt til fengsel etter ulykke i Troms

innenriks

Sjåføren er også utestengd frå å køyre i Noreg dei neste tre åra, melder NRK.

Ulykka skjedde 7. januar i år. Den litauiske sjåføren mista kontrollen over vogntoget som ikkje var skodd for forholda i Troms, og hengaren kom over i motgåande køyrefelt. Hengaren trefte bilen til 22 år gamle Charlie Dan Lind, som har lege i koma sidan ulykka. Ifølgje legane er det usannsynleg at han nokon gong vil vakne igjen.

Ifølgje forsvararen til 56-åringen, advokat Ulf Hansen, vil sjåføren neppe anke dommen sidan soninga snart er gjennomført.

– Retten har lagt til grunn at han har vore aktlaus, men ikkje grovt aktlaus. Det er ein grei dom å leve med, seier Hansen.

56-åringen erkjente skuld etter vegtrafikklova, men nekta skuld etter straffelova.

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, la ned påstand om fengsel i fire månader då saka var oppe for retten 12. mars. Det vart også lagt ned påstand om oppreisingserstatning, men dette vart 56-åringen frifunnen for då retten meiner tiltalte ikkje har opptredd grovt aktlaust.

