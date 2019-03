Krisemøte i VG, har fjerna sitat i Giske-sak

innenriks

TV 2 får stadfesta frå fleire kjelder at toppleiinga i avisa var samla til krisemøte både onsdag kveld og torsdag. Temaet i møta skal vere VGs handtering av saka.

Onsdag kveld fortalde den 27 år gamle kvinna versjon hennar av kva som skjedde då ho dansa med Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo i februar. I kjølvatnet av dette laga VG ei sak der ho vart sitert på dette: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Torsdag valde VG å gjere endringar i nettsaka som avisa publiserte for nøyaktig éin månad sidan, skriv Journalisten. Sitatet er no fjerna.

Etter å ha fjerna sitatet, står det no dette forklaring i VG-saka:

«NB! Etter publisering av denne saken har kvinnen som ble filmet sagt til TV 2 at hun ikke har følt seg godt ivaretatt av VG. Hun sier situasjonen på Vulkan hele tiden var uproblematisk for henne, og hun ønsket ikke at videoen skulle bli spredd eller varslet om. VG har beklaget overfor kvinnen, og manuset er endret slik at sitatet fra henne ikke lenger er med. Denne endringen ble gjort 21. mars 2019.»

Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG beklagar saka.

– Etter TV 2s sak og at kvinna ope fortel at sitatet ho gir til VG ikkje er opplevinga hennar av situasjonen, meiner vi det einaste rette er å fjerne sitatet. Dette kjem i tillegg til at vi har beklaga heile saka. Vi er oppriktig lei oss for at ho har hamna i denne situasjonen, og for opplevinga ho har hatt med VG, skriv nyheitsredaktøren.

