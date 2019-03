Forskar: VG-saka om Giske ei ripe i journalistikklakken

innenriks

– Om dette stemmer slik TV 2 framstiller det, så ser det ikkje særleg bra ut. Tillit til journalistikken og til journalistar inneber at ein må kunne stole på at profesjonelle aktørar er nøyaktige, sannferdige og gjer sitt ytste for å komme til botns i saka. Nyheiter er ikkje noko ein konstruerer ut ifrå korleis ein ønsker at verda skal sjå ut, seier postdoktoren i medievitskap ved Universitetet i Bergen til NTB.

Onsdag kveld sende TV 2 eit intervju med kvinna som dansa med Ap-politikaren på Bar Vulkan i Oslo. I intervjua rettar ho kritikk mot VG og journalist Lars Joakim Skarvøy og hevdar at avisa publiserte den første saka si mot hennar vilje.

Ripe i lakken

Knudsen meiner det er vanskeleg å vite kva for konsekvensar dette får, utover at det umiddelbart vil få konsekvensar for avisa.

– Men eg vil òg legge til at VG allereie har beklaga saka og har kritisert seg sjølv. Første bod må jo vere å legge seg flat og dermed byrje å byggje tillit ut frå det. Men det blir ei ripe i lakken av tillit. Dei bør ikkje få ei ny liknande sak på ei god stund.

Når det gjeld smitteeffektar for andre medium, trur Knudsen at dersom ein allereie har middels eller låg tillit til medium generelt, vil ein truleg bli meir sikker i si sak. Terskelen for å få desse til å stole på etablerte medium, vil nok bli høgare no, spår han.

– Og viss ein allereie har støtta Giske i dette, så vil ein truleg bli endå meir sikker i si sak.

Tilliten stuper ikkje i Noreg

Ifølgje Knudsen har tilliten til norske medium vore stabil dei siste 20 åra.

– Om vi samanliknar ulike land, vil vi sjå at det først og fremst er USA som er annleislandet. Der ser vi heilt klart at republikanske veljarar stoler mykje mindre på etablerte medium enn det demokratane gjer. I Noreg ser vi ikkje den trenden. Det er ganske stabilt.

Han vil likevel ikkje seie at tilliten er skyhøg i Noreg. Når det gjeld ein eventuell PFU-klage, peikar forskaren på tidsaspektet.

– Jo nærare i tid frå publikasjon, desto større merksemd. Jo meir trykk du kan skape mot VG no, desto større blir presset. Jo meir du spreier det ut i tid, desto mindre blir trykket.

Knudsen vil ikkje kople VG-saka opp mot «fake news».

– Det vatnar ut omgrepet. Men dersom det til dømes skulle komme fram at dette ikkje var eit eingongstilfelle, eller at Steiro (sjefredaktør i VG) òg har vore klar over dette og med kunnskap og vilje har publisert det, då kan vi kanskje byrje å snakke om desinformasjon, seier postdoktor Erik Knudsen.

