Delar av Hydro framleis på halv maskin etter dataangrepet

Det er forretningsområdet Hydro Extruded Solutions, som mellom anna omfattar anlegga til det tidlegare Sapa, som Hydro kjøpte ut frå Orkla i 2017, som ser ut til å vere spesielt hardt ramma etter virusangrepet.

Torsdag melder Hydro om at denne delen av selskapet, som står for 40 prosent av omsetninga i heile konsernet, går for halv maskin. Anlegget produserer mellom anna aluminiumsrøyr og -profil.

– Extruded Solutions produserer for tida på omtrent 50 prosent av normal kapasitet. Framsteg er gjort, med oppstart av enkelte fabrikkar, og dessutan bruk av lager for framleis å kunne levere til kundar. Extruded Solutions jobbar hardt for å gjere ytterlegare oppstartar mogleg dei kommande dagane, som vil gjere det mogleg å levere til kundar, skriv Hydro i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

For dei fire andre forretningsområda Rolled products, Primary metal, Bauxite & Alumina og Energi gjekk drifta torsdag i hovudsak som normalt.

Problemet funne

Hydro opplyser at årsaka til problema har vorte oppdaga, og at dei har funne ei løysing for å rydde opp.

– Saman med eksterne partnarar, inkludert nasjonale tryggingsstyresmakter, arbeider Hydros ekspertar med å få det virusinfiserte system tilbake til normal drift, skriv selskapet vidare.

– Sjølv om det går framover frå dag til dag, er det framleis ikkje klart kor lang tid det vil ta å kunne rette opp igjen stabil IT-drift, heiter det.

Lang etterforsking

Angrepet er meld til politiet, men Kripos trur etterforskinga av det omfattande dataangrepet vil bli langvarig.

– Etterforskinga fortset, og ho kjem til å bli langvarig. Vi har ikkje noko nytt å seie om innhaldet i saka, men samarbeider godt med Hydro og andre relevante aktørar, seier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.

