DN: VG-journalist jobbar ikkje med eigne saker etter TV 2-reportasje

innenriks

Det er Håndlykken som sidan 4. mars, har leidd gjennomgangen av VGs handtering av barvideoen med Trond Giske.

– Lars Joakim Skarvøy er no på jobb for å vere tilgjengeleg for leiinga i samband med gjennomgang av saka, skriv ho i ein e-post til Dagens Næringsliv. Deretter stadfestar ho at han ikkje jobbar aktivt med sine eigne saker:

– Nei, han jobbar ikkje aktivt med eigne saker. Han er tilgjengeleg for leiinga i samband med gjennomgangen vi har av saka.

Ho seier dei jobbar framleis med gjennomgangen av saka og at avisa jobbar intensivt med å konkludere.

Det er sjefredaktør Gard Steiro som svarer for Skarvøy. Han har ikkje svart på førespurnader frå DN om denne saka.