Betydeleg snøskredfare over store delar av landet fredag

innenriks

Varslingstenesta Varsom.no melder fredag om betydeleg snøskredfare over store delar av landet. Unntaka er Hallingdal, Vest-Telemark, Heiane og Nordenskiöld Land på Svalbard. Der er faregraden moderat.

På Sunnmøre vil mildvêret trekke høgare opp i fjellet og gi fare for våte skred. Dette gjeld òg for Hardanger og Voss. I store delar av Nord-Noreg, Vestlandet og det sentrale Sør-Noreg kan naturleg utløyste skred ventast.

Så langt i vinter har sju personar omkomme som følgje av snøskred. Det gjer skredvinter til den dødelegaste på fem år. Berre den siste veka har det skjedd fleire skredulykker rundt om i landet.

Onsdag vart to personar tatt av eit snøskred i Lofoten, etter at eit skred gjekk i Vågan kommune, og ein person vart skadd. Tysdag gjekk det eit snøskred i Hemsedal, utan at nokon vart tatt. Førre laurdag vart fem personar tatt av eit snøskred på Kvaløya i Troms, og ein mann vart alvorleg skadd som følgje av hendinga.

Snøskredvarslinga ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng.

(©NPK)