Stortingsfleirtal for ei rekke endringar i bioteknologilova

Blant endringane er partia samde om å opne for å fjerne nedre aldersgrense for prøverøyrsbehandling, setje ned aldersgrensa for når barnet har rett på å få vite identiteten til sæddonor frå 18 år til 15 år, oppheva vilkåret om at genterapi berre kan brukast til behandling av sjukdommar som blir sett på alvorlege og endre ordninga slik at det blir enklare for ein familie å få same donor til alle barna.

Endringsforslaget inneheld ingen punkt om å opne for eggdonasjon, slik det eigentleg er fleirtal fór på Stortinget. Dette punktet fekk Kristeleg Folkeparti (KrF) innvilga vetorett på i regjeringsplattforma som vart forhandla fram på Granavolden tidlegare i år.

– Der andre kranglar, handlar vi. Moderniseringa vi no er samde om, opnar opp for meir forsking, betre pasientbehandling og meir effektiv persontilpassa medisin. Pasientane vil no få betre tilgang på moderne behandling, og vi forenklar ved å fjerne unødvendige byråkratiske hinder, skriv helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høgre i ei pressemelding.