Sp kan bli Noregs tredje største parti – Vedum tar ikkje noko for gitt

innenriks

– Senterpartiet har aldri lege betre an føre eit kommuneval, seier Senterparti-leiar Vedum til NTB eit snautt halvår før kommune- og fylkestingsvalet går av stabelen.

Gjennomsnittsmålingane til kommunestyra gir Sp 15,1 prosent ifølgje Pollofpolls.no.

– Eg tar ikkje noko for gitt, men vi har ei målsetting om å komme ut av valet som eitt av dei tre store partia i landet. Slik det ser ut no, er det fullt mogleg at vi får det til, seier partileiaren på veg til Gardermoen å for å ta eit fly nordover.

Han meiner lokal mobilisering er den viktigaste ingrediensen i suksessoppskrifta bak framgangen på meiningsmålingane. Samtidig som Vedum driv partibygging i distrikta, er det berre dagar til han samlar partifellane til landsmøte på heimebane – Hamar i landbruksfylket Hedmark.

Avviser pelsdyr-omkamp

Striden i partileiinga er lagt vekk. Og sjølv ikkje SMS-skandalen, der tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete fekk ei seksualisert tekstmelding frå telefonen til ein partifelle, synest å ha svekt Senterpartiet blant veljarane eller samhaldet innover.

Brubyggjaren Vedum, som kom til topps i partiet i vakuumet bikkjeslagsmålet mellom Navarsete og nestleiar Ola Borten Moe lét etter seg, er i dag den suverene og uomstridde leiaren av partiet. Det er heller inga strid om innstillinga valkomiteen har til partileiing – òg nestleiarane Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim tar attval – eller om dei som blir innstilte til sentralstyret.

I sakspapira for landsmøtet er det berre éin klar dissens å spore: Oslo-representanten Lars Christian Klüwer Skjelvan, eitt av fire medlemmer i utvalet bak rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser», er usamd med dei andre medlemmene om støtta til pelsdyrnæringa. Han ønsker å slette heile avsnittet som konkluderer med at skal jobbe for å få omgjort avgjerda til regjeringa om å avvikle næringa.

Då NTB kontakta han for å få utdjupa standpunktet, ønskte Skjelvan ikkje å seie noko som helst.

– Spenningar internt

– Det er spenningar i partiet, nærast påstår Vedum, og legg til at «det skal det vere».

– Det er interessekamp og verdikamp. Det er ein styrke, og ikkje ein veikskap, seier han.

Partileiaren siktar mellom anna til den debatten som dei siste vekene har vore rundt hans eigen og partiets prioritering av klimapolitikken i det offentlege ordskiftet. Og det er på klimafeltet det etter alt på dømme ligg an vil bli størst debatt òg på landsmøtet.

Redaksjonskomiteen har samanfatta ei rekke forslag til landsmøtet i ein klimaresolusjon med forslag til 29 tiltak. Det skal gjere tydeleg ein klimapolitikk partiet meiner har vorte urettferdig framstilt, ifølgje Nationen.

– Ikkje berre regjeringa, men òg andre parti på Stortinget, prøver å gi inntrykk av Senterpartiet som eit parti som ikkje er opptatt av klimaspørsmål. Det er heilt fullstendig feil, seier leiar Sigbjørn Gjelsvik i redaksjonskomiteen.

Kjøtt, myrdyrking og gruvedrift

Sentralstyret har dessutan dempa noko av den ukritiske omtala av norsk olje- og gassproduksjon frå utvalet som har sett på framtidig verdiskaping av naturressursane, men det blir òg lagt fram forslag som truleg vik frå det dei meir reindyrka miljø- og klimapartia ser på som offensivt og framtidsretta.

* Sp tar inn over seg at olje- og gassforbruket må fasast ut over tid, men har ingen tankar om når og på kva for ein måte. Partiet ønsker «business as usual» parallelt med at det skal jobbast fram nye energikjelder.

* Partiet avviser fullstendig regjeringsforslaget til vern av myr og skog, og ønsker «en aktiv forvaltning» av naturressursane og meir dyrking av myr til matproduksjon.

* Partiet går inn for auka kjøttproduksjon, og vil ta opp meir fisk av havet og òg skatte pattedyrbestandane hardare.

* Senterpartiet ønsker ei kraftig satsing på gruvedrift og utvinning av mineral.

(©NPK)