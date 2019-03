NSM: Norske verksemder veit ikkje korleis dei blir ramma

innenriks

Med det alvorlege hackarangrepet mot Hydro som bakteppe, la NSM onsdag fram den årlege tryggingsrapporten sin under tryggingskonferansen i Oslo.

– NSM ser stadig meir avanserte og effektive nettverksoperasjonar mot norske verksemder. For norske samfunnsfunksjonar utgjer desse operasjonane ein betydelege risiko. Hydro-hendinga i går understrekar dette, fastslo Annette Tjaberg, fungerande direktør i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), i innleiinga si.

Seks risikofaktorar

Ho peika på at den aukande digitaliseringa er eit tviegga sverd. Det gir innovasjon og effektivisering, men samtidig nye sårbarheiter, og den totale digitale angrepsflata aukar.

NSM har i rapporten identifisert seks risikofaktorar:

– Den første handlar om eit ufullstendig risikobilde, som gjer det vanskeleg å sikre samfunnet med dei rette tiltaka. Erfaringa vår er at mange verksemder framleis har mangelfull oversikt over eigne sårbarheiter og eige risikobilde. Det er òg ei utfordring for styresmaktene sentralt, seier Tjaberg.

Veikskapar i personelltryggingsarbeidet til verksemdene, som kan gjere det lettare for innsidarar å operere i fred utan å bli oppdaga, og ei utvikling der stadig fleire funksjonar vil bli heildigitaliserte, slik at trusselaktørar kan få tilgang til stadig fleire av samfunnsverdiane, er to andre risikofaktorar som er identifiserte i rapporten.

– Funksjonar som i dag ikkje er heildigitaliserte, vil bli det i aukande tempo framover. Blir dei ikkje sikra i takt med dette, kan store verdiar gå tapt, heiter det i rapporten.

Dårleg kartlegging

NSM peikar vidare på at manglar i kartlegging av skjermingsverdige objekt og infrastruktur aukar risikoen for at trusselaktørar kan setje viktige samfunnsfunksjonar ut av spel.

Det siste punktet i rapporten handlar om ei utvikling der næringslivet i endå større grad enn tidlegare vil levere tenester og utstyr til viktige samfunnsfunksjonar og offentlege tenester.

– Risikoreduserande tiltak må dermed vurderast og bli dimensjonerte både på offentleg og privat side framover, seier Tjaberg.

Årets rapport er gitt namnet «Krafttak for et sikrare Noreg». Tjaberg peika på ei rekke tiltak frå styresmaktene for å redusere den digitale risikoen framover.

– Vi har fått ei flunkande ny sikkerheitslov, som skal gjere det mogleg å styre risikoen betre enn før. Politiet har oppretta sitt nasjonale cyberkrimsenter, og frå sommaren er NSM òg i gang med sitt nasjonale cybersikkerheitssenter på Langkaia, seier Tjaberg.

