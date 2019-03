Lasteskip tok inn vatn

innenriks

Hovudredningssentralen Sør-Noreg fekk melding om havariet til lasteskipet Bulk Trans klokka 00.24.

Dei melde på Twitter i 2-tida natt til onsdag at ei redningsskøyte, eit seaking-helikopter og ein slepebåt hjelpte med lensekapasitet. I 4-tida melde dei at slepinga nordover til Kvernhusvika hadde starta og at andre ressursar returnerer til basane sine.

Vasstanden om bord på skipet var på veg nedover.

– Det var ei stund det tok inn veldig mykje vatn, men no søkk vasstanden og skipet vil sannsynlegvis bli slept til Kristiansund, seier vakthavande redningsleiar Asbjørn Viste i HRS Sør-Noreg til VG.

Viste seier det var fem personar om bord.

(©NPK)