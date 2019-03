Kraftig auke i skogbrannar i fjor

innenriks

Totalt var det 2.079 skogbrannar i inn- og utmark i fjor, viser tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Ved 159 av skogbrannane vart det nytta skogbrannhelikopter.

Det er registrert skogbrannar i alle månader, men juli toppar med 774 brannar føre mai med 406. Telemark var fylket som hadde flest skogbrannar med 215, deretter kjem Akershus og Østfold. Finnmark hadde færrast med 20 skogbrannar.

Auke i oppdrag

Brann- og redningsvesenet i Noreg utførte til saman 96.980 oppdrag i fjor. Det er ein auke på heile 12 prosent frå året før. Utrykkingar til brannar auka med 24 prosent, til brannhindrande tiltak (til dømes tørrkokte kjelar) auka med 26 prosent og utrykking til ulykker auka med 11 prosent.

39 personar omkom i brann i 2018, opp frå 26 personar året før, som var det lågaste talet sidan DSB byrja å registrere talet på omkomne. Heile 75 prosent av dei som døydde i brann, er eldre og pleietrengande, personar med nedsett funksjonsevne og rusavhengige.

Helseoppdrag er den største kategorien med 6.505 utrykkingar, føre transportulykker med 6.261. Aldri før har brannvesenet utført fleire helseoppdrag enn i 2018. I helseoppdrag ligg alt frå assistanse til ambulanseteneste til oppdrag der ein rykker ut for å redde personar.

Heile 54 prosent av utrykkingane i fjor var til unødige og falske alarmar. Tidlegare i år har DSB meldt at komfyrbrannar, i hovudsak tørrkokingar, utgjorde heile 45 prosent av utrykkingane til bustader i fjor. Målt per innbyggjar er tørrkoking ansvarleg for dei klart fleste branntilløpa i Oslo.

Kjøkkenet farlegast

I 2018 starta heile 55 prosent av alle bustadbrannar på kjøkkenet. Stua er det nest meste brannfarlege rommet med 10 prosent.

Av dei reine brannutrykkingane utgjer bygningsbrannar 30 prosent, brann i skog, gras og kratt 19 prosent og skorsteinsbrannar 12 prosent av utrykkingane.

Tala frå DSB slår òg fast at brann- og redningstenesta er først framme på hendingsstaden i 53 prosent av tilfella. Ambulansetenesta er først framme i 22 prosent av tilfella, og politiet i berre 16 prosent.

