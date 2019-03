Hyttevertar ved ny DNT-hytte forlova seg framfor kronprinsen

innenriks

Etter å ha starta dagen med ein topptur til Snøtinden, som strekker seg 978 meter over havet, kløyvde Kronprins Haakon ein vedkubbe for offisielt å opne Den Norske Turistforeningens (DNT) nye hytte «Haakonsbu» i Kvæfjord, opplyser Slottet.

Bak den nye hytta ligg det 3.500 dugnadstimar fordelte på fire månader, der Harstad Turlag har lagt ned mykje arbeid. Under opninga møtte Kronprinsen fleire av dei frivillige, mellom dei hyttevertane Kristian Jakobsen og Siv Eilertsen som begge har bidratt i arbeidet.

Sjølv med kongeleg besøk, feira hyttevertane opninga på ein heilt spesiell måte. Etter at dei frammøtte hadde ete lunsj, tok Jakobsen motet til seg og gjekk ned på kne føre den utkåra og fekk ja.

Den nye turisthytta, som vart oppført i fjor haust og har tolv sengeplassar, er kalla opp etter Haakon Rønning. Rønning er ei eldsjel i Harstad Turlag. Hytta vart opphavleg bygd i 1990 og hadde avgrensa med sengeplassar, og det var derfor behov for fleire. Den gamle hytta ligg berre nokre meter frå den nye hytta, og vil fungere som sikringshytte.

Det at Kronprinsen starta dagen med ein topptur, er ikkje tilfeldig. Området der den nye turisthytta ligg, er nemleg eit godt utgangspunkt for fleire toppturar. På turen var sikker ferdsel i vinterfjellet på agendaen, og Kronprinsen fekk innføring og hjelp til å gjere vurderingar og val før turen starta. Etter å ha køyrt ned frå fjellet, venta samisk festmat på turfølgjet og andre deltakarar under opninga.

