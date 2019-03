HRS: Ein eller to personar tatt av snøskred i Lofoten

innenriks

– Det har gått eit snøskred i Vågan i Lofoten. Ein til to personar er tatt av skredet. Luftambulanse og redningshelikopter er på veg. Den lokale redningssentralen (LRS) koordinerer, opplyser Hovudredningssentralen Nord-Noreg.

Ifølgje VG har skredet gått ved Olderfjorden.

– Det skal vere totalt fire personar involverte, der to er tatt. Alle skal no vere gjort greie for, men skadeomfanget for dei to som skal vere tatt, er så langt ukjent, seier Thor Eirik Torkildsen i HRS til avisa.

Varslingstenesta Varsom.no åtvarar om stor snøskredfare i Lofoten onsdag. Det er nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarande svake lag som kortvarig fører til stor skredfare når vêret står på. Folk blir bedne om å unngå alt skredterreng.