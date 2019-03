Norsk flyplass-prosjekt kan bli ofra for å byggje Trump-mur

innenriks

Det kjem fram av ei 20 sider lang liste over militære prosjekt forsvarsdepartementet kan trekke finansieringa til for å frigjere pengar til bygginga av den planlagde grensemuren mot Mexico, ifølgje Bergens Tidende. Lista vart offentleggjort av Pentagon natt til tysdag.

Amerikanarane har sett av 24,1 millionar dollar, rundt 205 millionar kroner etter kursen i dag, på forsvarsbudsjettet for 2018 og 2019 til hangarplass, ein taksebane, brannvernsbygg, belysning og skilting på Rygge. Målet med oppgraderinga er å setje flyplassen i stand til å ta imot fire kampfly, som dei nye F-35.

President Trump erklærte unntakstilstand i førre månad for å få moglegheit til å hente finansiering av muren frå andre militære byggjeprosjekt.

Hurtig reaksjon

Nyheita om den planlagde finansieringa av ei oppgradering på Rygge i Råde i Østfold vart kjent i desember 2017, då Sarpsborg Arbeiderblad skreiv om saka. Planane er del av European Deterrence Initiative, EDI, saman med ei rekke andre militære prosjekt i USA-allierte land i Europa.

SA skreiv den gongen at USA ønsker å byggje ein såkalla Quick Reaction Alert-pad (QRA) for jagarfly. Installasjonen skal kunne brukast av alle NATO-land viss det blir behov for auka nærvær i Noreg eller Nord-Europa.

Initiativet vart lansert som ein reaksjon frå dåverande president Barack Obama på aggresjonen frå Russland i Europa etter annekteringa av Krimhalvøya. Trump-administrasjonen har halde oppe satsinga på EDI.

Omfattande kuttliste

– Amerikanarane har rett til å omdisponere ressursane sine etter eigne nasjonale prioriteringar. Noreg har støtta og lagt til rette for investeringa på Rygge og vil fortsetje arbeidet med USA innanfor dette og andre bilaterale samarbeidsprosjekt, skriv statssekretær Tone Skogen i ein e-post til Bergens Tidende.

Kuttlista frå Pentagon omfattar fleire hundre prosjekt i USA og andre land, som Tyskland, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Bulgaria, Polen, Tyrkia Japan, Korea, Kuwait og Jordan, verd 12,9 milliardar dollar, ifølgje AP.

Det er berre prosjekt som ikkje er starta før 30. september 2019 det er aktuelt å stoppe.

