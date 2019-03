Lars Monsen får Marteprisen

innenriks

Marteprisen blir delt ut av Norsk Nettverk for Downs syndrom (NNDS) og blir tildelt Lars Monsen for innsatsen hans som programleiar for TV-serien «Ingen Grenser».

– Programmet viste oss at alt er mogleg, seier Marte Wexelsen Goksøyr, styremedlem i NNDS og den som prisen er kalla opp etter.

– Lars Monsen viste oss at naturen er der for oss alle og gir gode moglegheiter til meistring og opplevingar for alle, seier ho i ei pressemelding.

Marteprisen vart stifta så seint som i fjor, då første prisvinnar vart Ingrid Bjørnov, som fekk prisen for etableringa av Dagsverk for Downs.

Prisen blir delt ut til ein person som har bidratt positivt til haldningsskapande arbeid for menneske med Downs syndrom, synleggjer mangfald og viser kva som er mogleg for alle.

Prisen blir delt ut på Eidsvolls plass føre Stortinget torsdag 21. mars, som er den internasjonale dagen for Downs syndrom.

Downs syndrom er ein medfødt genetisk tilstand med eit ekstra kromosom nummer 21. Kvart år blir det fødd mellom 70 og 80 barn med Downs syndrom i Noreg.

(©NPK)