Gruvedrifta blir tatt opp att i Sør-Varanger

innenriks

Vedtaket til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) blir dermed halde oppe, med nokre endra vilkår.

– Dette kan bety fleire hundre arbeidsplassar for kommunen. Drifta skal legge til rette for at ressursane, eksisterande infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnytta på ein god måte, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sydvaranger eigedom søkte om driftsløyve i desember 2017. DMF fatta vedtak om driftskonsesjon 23. januar i år. Selskapet meinte likevel at nokre av vilkåra som vart sett av direktoratet, ville krevje ei anna driftsform enn det dei meinte ville vere forsvarleg. Dei klaga derfor på vilkåra.

Naturvernforbundet klaga også på vedtaket, på grunn av konsekvensane for naturen i konsesjonsområdet.

Nærings- og fiskeridepartementet har komme fram til at nokre av vilkåra som vart stilt, ikkje bør haldast oppe. Det handlar om sider av saka som departementet ser på som avgjort av andre styresmakter. Dei viser til at kommunen har godkjent bruken av konsesjonsområdet til gruvedrift.

(©NPK)