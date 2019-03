Fire skadde etter trusselsituasjon på Oslo-skule

innenriks

Politiet fekk beskjed om ein trusselsituasjonen på skulen tysdag morgon og kom raskt til staden.

– Vi fekk melding klokka 8.35 om at ein elev trua ein tilsett på skulen med kniv og sende raskt fleire patruljar til staden, seier operasjonsleiar Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet var på skulen rett etter klokka ni og fekk raskt kontroll på eleven, som ifølgje Lie er ein særs ung gut. Kniven skal ha vore ein vanleg brødkniv.

– Fire personar er sende til legevakta med mindre skadar. Vi gjer no vitneavhøyr og tekniske undersøkingar på staden, opplyser Lie.

Alle dei fire skadde er tilsette ved skulen, og er lærarar og miljøarbeidarar.

– Dei skal ikkje ha fått knivskadar, seier Lie.

– Situasjonen er no roleg og under kontroll. Dei som var i situasjonen er tatt vare på. Det var undervisning då situasjonen gjekk føre seg, så elevane har truleg berre fått med seg utrykkingsbilane, skriv rektor Maria Tindberg ved Hasle skule i ei tekstmelding til foreldra som har barn på skulen.

Brynseng skule opna så seint som i 2017 og er bygd for å ha plass for 840 elevar frå 1. til 7. trinn, men har førebels berre 187 elevar frå 1. til 4. trinn. Elevar frå Hasle skule nyttar store delar av skulen etter at Hasle skule vart riven i 2017 og det blir bygt ny skule som skal stå klar til hausten.

(©NPK)