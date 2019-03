Equinor førebur kutt på 4,5 milliardar kroner på norsk sokkel

innenriks

Trass i dei beste resultata på lang tid og at selskapet aldri har produsert meir olje og gass, førebur Equinor kutt på 4,5 milliardar kroner.

Utgiftene skal ned med 10 prosent har selskapet informert dei tillitsvalde om, skriv Stavanger Aftenblad.

Overfor avisa seier tillitsvalde frå fleire fagforeiningar at dei i samband med kutta fryktar færre tilsette, dårlegare vedlikehald og meir utsetting av vedlikehald. Dei meiner slike kutt kan gå ut over sikkerheita.

Safe-leiar Terje Einest i Equinor meiner at folk ute på plattformene merkar trykket allereie.

– Førebels har dei berre komme med tal, ikkje kvar kutta skal takast. Vi fryktar det verste, at det igjen vil bli bemanningsreduksjonar, seier Einest.

Talsperson Morten Eek i Equinor stiller seg uforståande til utsegner om at selskapet ikkje er opptatt av sikkerheit og vedlikehald.

Han seier at Equinor varsla at dei ville halde kostnadsnivået på 2017-nivå allereie i februar i 2018, men at selskapet førebels ikkje har sett i gang noko prosjekt for å kutte milliardane.

– I ei krevande tid for industrien har vi klart å bli meir konkurransedyktig. Så har det vore usemje om korleis dette skal gjennomførast. No meiner vi at det framleis er rom for å ta ned kostnaden, og at vi er nøydde til å gjere det for endre norsk sokkel for framtida.

(©NPK)