Dødsraten for kreft fell, men fleire blir sjuke

Ei undersøking lansert i det medisinske tidsskriftet Annals of Oncology tysdag anslår at det vil vere 1,4 millionar som døyr av kreft i EU i år.

Vidare viser undersøkinga at risikoen generelt for å døy av kreft går ned år for år. Risikoen er seks prosent lågare no enn for fem år sidan. I 2014 var det 139 per 100.000 menn i EU som døydde av kreft, medan talet i år truleg vil ligge på 131. Nedgangen for kvinner er ikkje like kraftig, men likevel signifikant. Der er nedgangen 3,6 prosent færre dødsfall, frå 86 per 100.000 kvinner i 2014 til 83 i 2019.

Likevel er det i år 50.000 fleire som døyr av kreft i EU enn i 2014. Hovudårsaka er auka befolkning og at ein større del av befolkninga er eldre.

Det er flest eldre som får kreft, og dei lever ofte lenge med sjukdommen.

Norsk nedgang

Talet til kreftregisteret viser at Noreg har hatt tilsvarande utvikling dei siste åra. Hovudårsaka til at fleire får kreft er også den same her til lands: Fleire menneske og fleire eldre.

Det var 33.564 nye krefttilfelle i 2017, viser tal frå Kreftregisteret som vart oppdatert førre veke.

Det blir diagnostisert tre gonger så mange krefttilfelle no som for 50 år sidan, og også i Noreg det er fleire menn enn kvinner som får kreft. I 2016 døydde nærare 11.000 nordmenn av kreft.

Sjølv om fleire og fleire får kreft, blir fleire og fleire friske. Dei som har kreft lever lenger og har høgare livskvalitet enn tidlegare, ifølgje Kreftregisteret. Førebygging, tidlegare diagnostisering og fleire, betre og meir tilpassa behandlingsmåtar for dei ulike kreftformene blir sett på som årsaker til dette. Dette har ført til at nesten alle som får enkelte kreftformer, overlever.

Vanlegaste formar

Den europeiske studien viser at lungekreft i år vil passere brystkreft som den kreftforma som tar flest kvinneliv, med 96.800 mot 92.800 dødsfall.

Lungekreft er totalt sett den dødelegaste kreftforma i EU, og også i Noreg.

Kreft i lunge, tjukk- og endetarm, prostata, og dessutan brystkreft blant kvinner, stod for halvparten av alle dødsfall som følgje av kreft i Noreg i 2016.

(©NPK)