Bama trekker tilbake fleire produkt etter salmonellautbrot

Tidlegare har Bama trekt tilbake produktet Eksotisk miks som har vist seg å vere årsaka til at fleire har fått påvist salmonellasmitte.

No blir tilbakekallinga utvida til også å omfatte desse produkta: NJOY Studentblanding, NJOY Bananchips, NJOY Luksusmiks, husk! Fruktmiks og husk! Papayamiks.

– Ved å trekke alle produkt som inneheld same råvarer som Eksotisk miks, tar Bama sitt ansvar på alvor og bidrar til å stanse salmonellautbrotet i Noreg, seier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Det er ikkje nokon konkret mistanke til produkta som no blir tilbakekalla, men dei har sammenfallande råvarer som eksotisk miks som vart trekt tilbake 6. mars.

Bama ber forbrukarar som har desse produkta heime, om å levere dei tilbake til butikk slik at dei kan sendast til analyse, eller kaste dei.

Det er påvist salmonellasmitte hos 32 personar, og det er mistanke om at ytterlegare sju personar er smitta. Dei smitta er i alderen 2 til 91 år, og dei kjem frå store delar av landet.

– Per no veit ein ikkje kva råvare som er den opphavlege smittekjelda for dei to typane salmonella som er påvist i eksotisk miks. Verksemda i Italia og italienske matstyresmakter jobbar vidare med å finne ut av dette. Det kan hende vi aldri vil få svar på kva for ein av ingrediensane som drog salmonellasmitta med seg inn i matkjeda, seier Kaupang.

