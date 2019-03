Ulvejakta blir flytta mot våren

innenriks

Endringa trer i kraft straks, slik at den nye perioden for lisensfelling vil gjelde òg for våren 2019.

– Vi utvidar fellingsperioden om våren for å få ein lengre periode med lisensfelling på sporsnø. Dette gjer vi for å redusere moglegheita for ulv utanfor ulvesona når sau blir slopne på beite, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding måndag.

– Samtidig ser vi at genetisk viktige ulvar frå Finland og Russland oftast dukkar opp om hausten. Den skandinaviske ulvestammen har høg grad av innavl. Ved å utsetje starten for lisensfellinga til nærare jul, reduserer vi risikoen for å felle genetisk viktig ulv, seier han.

Lisensfellingsperioden blir endra frå 1. oktober til og med 31. mars til å vere frå 1. desember til og med 31. mai.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) poengterer at endringa skal gjere det lettare å ta ut ulv før beitesesongen.

Utanfor ulvesona vil det i hovudsak vere lisensfelling retta mot streifdyr. Der ei lisensfelling utanfor ulvesona kan røre årskvelpar, bør ikkje lisensfellinga starte før 1. januar, ifølgje departementet.

Lisensfellingsperioden for ulv innanfor ulvesona er frå 1. januar til og med 15. februar. Denne perioden blir ikkje endra.

