Sp-utval vil gi full gass i oljepolitikken – sentralstyret set foten ned

No har sentralstyret i Senterpartiet gripe inn og moderert kapittelet om norsk olje- og gassproduksjon i innstillinga som skal opp på landsmøtet til helga. Rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser» er laga av eit utval som har vurdert korleis vi kan tene meir på naturressursane vi har tilgjengeleg.

– Det blir hevda med jamne mellomrom at Noreg bør slutte å produsere olje og gass av omsyn til klimaet. Dette er ei feilslutning, skriv utvalet i kapittelet «Norsk næringsliv i lavutslippssamfunnet».

Utvalet har vore leidd av nestleiar Ola Borten Moe, tidlegare olje- og energiminister og medeigar i oljeselskapet Okea.

Forslaget om å fortsetje med uminka styrke i den norske olje- og gassverksemda, går rett inn i klimausemja i Sp. Fleire framståande partimedlemmer har vore kritiske til at partiet i praktisk politikk gjer lite for å fremma eit meir klimavennleg samfunn.

Utvalet peiker på i rapporten at det er lite som tyder på at den internasjonale etterspurnaden etter fossilt brennstoff blir mindre viss Noreg åleine trappar ned sin petroleumsproduksjon.

– Også innanfor ramma av Parisavtalen vil det framleis vere stort behov for olje og gass fram mot 2050, heiter det.

Fjerne omstridd setning

Sentralstyret vil erstatte heile avsnittet med ein mykje meir moderat tekst, der det mellom anna blir peika på at «norsk olje og gass slipper ut like mye klimagasser når den forbrennes», og «vi må bruke dagens inntekter målrettet for å utvikle produkter som kan erstatte fossile energikilder og produkter».

– Vi har gjort ei justering for å få fram breidda i politikken, der vi òg trekker inn partiprogrammet for stortingsperioden. Her står det mellom anna at Sp går inn for at Noreg skal bort frå fossile energiberarar. Dette er heilt vanleg prosess inn mot eit landsmøte, seier partileiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han understrekar at endringsforslaga kjem frå eit samrøystes sentralstyre, og dermed at også Ola Borten Moe òg stiller seg bak dei.

– Vi har funne betre formuleringar, så ein ikkje får inntrykk av at olje- og gasspolitikken ikkje har tyding for klimaet, seier han.

