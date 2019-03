innenriks

– Etter fem år som konsernsjef i Orkla har eg komme fram til at tida no er inne for å levere stafettpinnen vidare. Det har vore fem innhaldsrike år der Orkla har opplevd god fremgang på mange område. Konsernet er godt posisjonert for framtida, seier Peter A. Ruzicka.

