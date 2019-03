Pastor sikta for valdtekt av barn

innenriks

– Eg kan stadfeste at ein mann er sikta for seksuell omgang med barn under 14 år, opplyser politiadvokat Guri Falck Kristensen i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

Valdtekta skal ha skjedd 5. mars ein stad i fylket. Den sikta vart arrestert kort tid etter, men lauslaten etter to dagar i forvaring.

– Vi kom raskt i gang med bevissikring, og vi har allereie komme langt i etterforskingsarbeidet. Sikta har erkjent dei faktiske forholda, og fornærma har vore i tilrettelagt avhøyr, fortset politiadvokaten.

Ifølgje TV 2 er den sikta pastoren i ei forsamling i Møre og Romsdal, men politiet opplyser at fornærma ikkje er ein del av forsamlinga – og heller ikkje i familie med den sikta mannen. Forsvararen til mannen ønsker ikkje å kommentere saka.

I den nye straffelova som vart tatt i bruk i 2015, blir all seksuell omgang med barn under 14 år rekna som valdtekt.

(©NPK)