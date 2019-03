PST: Ikkje svekt mistanke mot Bertheussen

innenriks

– PST bruker no betydelege ressursar på å etterforske truslane mot Wara, skriv PST måndag ettermiddag.

– Mistankegrunnlaget for siktinga er ikkje svekt, skriv PST.

Det var torsdag PST gjekk ut med opplysninga om at dei hadde sikta sambuaren til justisministeren for å ha tent på bilen til paret 10. mars. Ho er ikkje sikta for tidlegare hendingane knytt til bustaden til paret i desember, januar og februar, men ifølgje PST-sjef Benedicte Bjørnland er det «naturlig å se desse i sammenheng».

– Bertheussen erkjenner ikkje forholdet, og stiller seg uforståande til siktinga. Sentralt i etterforskinga er mellom anna teknisk gjennomgang av beslaga, opplyser PST.

