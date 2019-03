Jan Tore Sanner meiner politiet bør ettergå kommentarfelt

innenriks

I kjølvatnet av terrorangrepet mot to moskear i byen Christchurch på New Zealand attgav Filter Nyheter kva lesarar av nettstaden Resett skreiv. Etter angrepet der minst 50 personar samla til bønn vart drepne, skreiv lesarar at dei støtta massedrapet og peika på eigne politikarar som medansvarlege for slike handlingar.

«Disse folkene er ikke ekstremister, men motstandsfolk», skreiv ein om gjerningsmannen i Christchurch.

Då Dagbladet lét kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lese kommentarane, reagerte han sterkt. Spesielt reagerte han på kva Resett slepper gjennom sidan alle ytringar blir godkjente før dei blir publiserte.

– Det Resett slepper gjennom, det er skremmande. Det er farleg. Eg blir fysisk dårleg av å lese det, seier Sanner til Dagbladet.

Han er bekymra over frykta kommentarane bidrar til å spreie blant muslimar.

– Men det er òg nokre grenser i straffelova. Det er ikkje oppgåva mi å vurdere kva som er over den grensa. Men eg meiner absolutt at politiet bør sjå på dette kommentarfeltet, seier Sanner.

Resett-redaktør Helge Lurås seier til Dagbladet at han oppfordrar Sanner til å melde kommentarar han meiner er utanfor ytringsfridommen, til politiet.

– Vurderinga vår går grunnleggande på om dei fell innanfor ytringsfridommen. I tillegg slettar vi grov sjikane mot enkeltpersonar. Eit viktig prinsipp i ytringsfridommen er nettopp å tillate dei ytringane ein sjølv tar avstand frå, skriv Lurås i ein e-post til avisa.

(©NPK)