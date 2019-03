Hydro får sin første kvinnelege toppsjef

innenriks

– Eg ser veldig fram til å leie Hydro på vegen vidare saman med våre 35.000 kompetente og engasjerte kollegaer over heile verda, seier Aasheim.

– Eg er overtydd om at vi har det som skal til for å gjere ein utfordrande situasjon, for Hydro og den globale aluminiumindustrien, om til moglegheiter som vil utvikle selskapet vidare, seier den nye toppsjefen.

Hydros styreleiar Dag Mejdell er glad for at Aasheim har takka ja til jobben.

– Aasheim har ein unik kombinasjon av brei industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke leiareigenskapar som gjer henne til ein perfekt match som konsernsjef for Hydro, seier han.

Aasheim blir den første kvinnelege toppsjefen i det tradisjonsrike industriselskapet.

– Hurra! Hydro får kvinneleg toppsjef. Det var på tide, lykke til, skriv kultur- og likestillingsminister og Venstre-leiar Trine Skei Grande (V) etter at nyheita var kjent måndag morgon.

Lang fartstid

Hilde Merete Aasheim (60) er no konserndirektør og leiar for Hydros forretningsområde primæraluminium, ei stilling ho har hatt sidan 2008. Ho har jobba innan industrien heile karrieren, mellom anna i Elkem, Statoil og Hydro, der ho har vore i totalt tolv år. Aasheim har tidlegare vore leiar for den globale industriforeininga International Aluminium Institute og Norsk Industri og vore styremedlem i entreprenørselskapet Veidekke og gjødselselskapet Yara.

Svein Richard Brandtzæg vart administrerande direktør i Hydro i mars 2009. Ifølgje pressemeldinga frå selskapet har han bestemt seg for å tre tilbake etter ti år som konsernsjef.

Brandtzæg har jobba i Hydro i 33 år og vil bli i selskapet fram til utgangen av 2019. Han vil fungere som rådgivar for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.

Brasil-trøbbel

Hydro og Brandtzæg har den siste tida hatt problem i Brasil. Selskapet innrømte i mars i fjor å ha tillate utslepp frå Alunorte-anlegget i Brasil, det største aluminiumraffineriet i verda. Miljøstyresmaktene og ein regional domstol påla selskapet å redusere produksjonen. Saka førte til børsnedgang for selskapet og trekte 2018-resultatet ned.

Norsk Hydro hadde eit resultat før skatt på minus 386 millionar kroner i siste kvartal i fjor, eit fall på over 3 milliardar kroner frå same periode året før.

– Resultata våre reflekterer den krevande situasjonen vi står overfor i Brasil, i tillegg til auka råvarekostnader, sa Brandtzæg i februar.

Dagens Næringsliv skreiv i november i fjor at Brasil-saka fram til då hadde kosta Hydro 100 millionar kroner i bøter og advokatrekningar. I tillegg kjem sju milliardar kroner i tap og utgifter.

Hydro vart etablert i 1905 og er i dag involvert i aktivitetar i over 50 land. Staten eig 34,26 prosent av aksjane i selskapet, som har hovudkontoret sitt i Oslo.