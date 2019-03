Hærsjefen med toretale: – Sør-Noreg er ikkje trygd godt nok

innenriks

– Utan ein betydeleg styrkt hær, haltar forsvaret av Noreg. Vi har ikkje stor nok evne til å løyse dei utfordringane vi har i oppdrag å handtere, seier han til NTB.

Måndag kveld talte generalmajor Johannessen til Oslo Militære Samfund. I talen etterlyste han meir og betre luftvern, ein dedikert helikopterkapasitet, evne til å handtere kjemiske truslar som i Skripal-saka i England, og dessutan ein ny brigade i Sør-Noreg.

– Ikkje trygde godt nok

Per i dag har Hæren éin brigade, Brigade Nord, som består av totalt åtte bataljonar og eitt kompani med militærpoliti som utgjer sjølve kjernen i Hæren. Brigaden har vore den einaste i Noreg sidan 2005, då Brigade 12 vart lagt ned, og i 2003 då tre brigadar vart lagde ned.

Johannessen seier at ein ny brigade med utgangspunkt på Austlandet er nødvendig for å trygge heile befolkninga. Han meiner at norske interesser, befolkning og territorium i Sør-Noreg ikkje er trygd på ein god nok måte.

– Det er sør og aust i landet vårt at det store fleirtalet av befolkninga er, og dessutan at det faktisk er der landet blir styrt frå, sa han i talen måndag kveld.

Kritiserer langtidsplanen til Forsvaret

I februar la Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) fram ein ny rapport med innspel til neste langtidsplan for Forsvaret. I rapporten kom det fram at gjeldande langtidsplan har store operative manglar.

Johannessen meiner at planane peikar i riktig retning, men at dei ikkje lèt seg gjennomføre økonomisk.

– Eg meiner at langtidsplanen som er lagt, er underfinansiert, og derfor vil han ikkje kunne byggje opp Hæren slik at den er i stand til å løyse oppdraga vi har, seier han.

Hærsjefen reagerer særleg på at planen ikkje gir Hæren rom for å ha nok ståande styrkar, at dei ikkje får fornya viktige våpen raskt nok, og at dette har vore kommunisert i ei årrekke utan at signala har vorte tatte på alvor.

Større behov for Nato

Til Oslo Militære Samfund brukte Johannesen òg taletid på utfordringane internasjonalt, og peika på auka risiko for ein «stormaktskonfrontasjon» som den mest framståande.

Nato har den siste tida ytra tydelege krav overfor medlemslanda om å auke forsvarsbudsjettet. Det norske forsvarsbudsjettet var i fjor på 1,59 prosent av BNP, ein nedgang frå 1,61 prosent i 2017, og klart under toprosentmålet til Nato.

– Hæren må bli større fordi behovet for å trygge befolkninga i Noreg, territorium og interesser har vorte større. Samtidig har behovet for ein solid støttespelar i Nato vorte større, seier han.

Viss toprosentambisjonen blir nådd i 2024, vil budsjettet liggje på omkring 76 milliardar kroner, ifølgje FFI-rapporten. Hærsjefen meiner Noreg vil komme i ein vanskeleg situasjon om ikkje løyvingane blir styrkte.

– Det veldig alvorleg viss vi aksepterer at vi ikkje leverer det vi har sagt. Då reduserer vi effekten til alliansen hos potensielle motstandarar, seier Johannessen.

