Solberg godta seg over at kommentatorane tok feil

Både Dagsavisen, VG og Dagbladet fekk passa påskrivne då statsministeren og partileiaren starta talen sin til Høgres landsmøte på Gardermoen fredag ettermiddag. Ho hevda ho kunne ramse opp mange fleire.

– VG skreiv i 2017: «Det er over, slutt, dødt og begravet. Nok et forsøk på å bygge en levedyktig allianse mellom de borgerlige partiene har kollapset», siterte statsministeren.

– Men la meg seie det med ord som kommentatorane kan kjenne igjen: Det store prosjektet vårt har lykkast, og firepartisamarbeidet har stått opp igjen frå dei døde, slo statsministeren fast til rungande applaus frå salen.

For to år sidan vart Høgre-Frp-regjeringa utvida med Venstre, medan KrF vart innlemma eit års tid seinare. Med KrF i flokken hadde regjeringa sikra seg fleirtal i Stortinget. Solberg har allereie blikket festa på valet 2021 og har som mål å bli attvalt for tredje gong.

Borgarleg samling har vore viktig for Høgre i meir enn 100 år, peikt på ho.

– Fordi det er der vi finn trua på menneske, på skaparkrafta til menneske og ønsket om eit samfunn med moglegheiter for alle, sa Solberg.

