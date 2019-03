New Zealand-angripar hevdar han var i kontakt med Anders Behring Breivik

innenriks

Samtidig med dei blodige angrepa i Christchurch vart eit 74 sider langt manifest med tittelen «The Great Replacement» publisert fleire stader på internett fredag.

Ingen offisielle kjelder har så langt stadfesta at det er 28-åringen som står bak manifestet, som i form og innhald kan minne om Breiviks manifest.

Kriminalomsorga vil ikkje kommentere overfor NTB om det har vore kontakt mellom Breivik, som sonar i Skien fengsel, og angriparen i New Zealand.

Loggar kontakt

– Vi loggfører kven innsette sender post til og får post frå, men den informasjonen er det teieplikt om. Men viss politiet vender seg til oss og ber om innsyn, vil ein slik førespurnad bli vurdert, seier seniorrådgivar Atle Syvertsen i Kriminalomsorgsdirektoratet til NTB.

– Noka stadfesting eller avkrefting på om den mistenkte faktisk har vore i kontakt med Breivik, vil ikkje komme frå oss, legg han til.

– Han har svært avgrensa kontakt med omverda så det verker lite sannsynleg at han har hatt kontakt, seier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til VG.

Sensur

Anders Behring Breivik sonar forvaringsdommen på 21 år under eit isolasjonsregime i Skien fengsel.

Det er kjent at Breivik, som i dag kallar seg Fjotolf Hansen, har aktiv korrespondanse både inn og ut av fengselet. Mange ideologiske meiningsfellar har tatt kontakt med han. Breva er likevel gjenstand for gjennomlesing og sensurering.

I manifestet som blir hevda å vere skrive av 28-åringen, fortel mannen at han er inspirert av Anders Behring Breivik. Han seier òg at han via kontaktar i Breiviks «gjenoppståtte Knights Templar-orden» har fått ei «velsigning» før angrepet.

Etterforskinga i Noreg etter Breiviks terrorangrep 22. juli 2011 avdekte aldri noko bevis for at Knights Templar-orden har eksistert, og politiet meinte det var noko Breivik dikta opp.

(©NPK)