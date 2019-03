Fritt Ord-topp ber Solberg tenke seg om

innenriks

– Det er veldig bra at politikarar i alle parti er opptatt av ytringskultur og debattklima, men det bør dei vere på ein generell og prinsipiell måte, seier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås til NTB.

– Her har dei knytt bekymringa si direkte til ei sak der det er høgst uklart om dei kjenner det omtalte teaterstykket godt nok. Dei trekker direkte årsak/verknad-slutningar i ei sak som er under etterforsking, og der mange fakta er uklare, legg han til.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vart torsdag permittert etter at sambuaren hans vart sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling.

I forkant av siktinga har statsminister Erna Solberg (H) og andre toppolitikarar kritisert teaterstykket «Ways of Seeing». I kjølvatnet av framsyninga har Wara og familien hans opplevd fleire tilfelle av truslar og hærverk.

– Bør reflektere

Solberg har ikkje vilja beklage utsegnene ho kom med onsdag.

– Vi som politikarar skal tole å stå i fokus og få kjeft for det vi seier og gjer, men det opplevest jo verre når familiane og heimane våre blir trekte inn, fordi det då rammar dei rundt oss, sa statsministeren då.

– Eg tenker at dei som har laga stykket, må tenke over at dei òg bidrar til å setje eit fokus på politikarar og omgivnadene deira som bidrar til at det er tøffare å vere politikar, sjølv om ein puttar det inn i ei kunstnerisk ramme eller i eit satirisk program, fortsette ho.

Åmås har inga meining om i kva grad Solberg eller andre bør beklage utsegnene sine.

– Men dei bør reflektere litt meir over skiljet mellom verdifull og prinsipiell ytringskultur-debatt og å gripe inn i triste enkeltsaker som er under full utvikling, og som politiets og rettsvesenet har ansvar for, seier han.

Sletta innlegg

Frp-politikar Sylvi Listhaug gjekk før siktinga mot Waras sambuar på Facebook ut mot regissøren til teaterstykket.

– Pia Maria Roll prøver i dagens VG å framstille seg sjølv og Black Box Teater som offer. Ho og teateret har ansvaret for at justisminister Tor Mikkel Wara og fleire andre personar vart utsette for snikfilming i huset og heimen sin, skreiv stortingspolitikaren.

– Ho er ikkje noko offer men ein produsent av eit teaterstykke som kan vere grunnen til at Wara og familien hans blir utsett for hærverk, trusselbrev, bilbrann og ikkje kan føle seg trygg i sin eigen heim, heitte det vidare.

Listhaug sletta seinare innlegget.

– Sidan Tor Mikkels sambuar no er sikta i saka, vil eg unngå at folk misforstår innlegget mitt, og derfor sletta eg det, skriv Listhaug i ein SMS til TV 2.

«Ikkje særleg klokt»

Åmås meiner utsegnene til politikarane er prinsipielt problematiske både før og etter siktinga. Han viser til at Solberg fleire gonger sjølv har sagt ho «ikkje ville brukt akkurat dei orda».

– For delen til den kunstneriske ytringsfridommen ville det nok vore best om dei ikkje brukte særleg mange ord i det heile. Det må aldri vere tvil om at politikarar må halde veldig lang avstand til alt som kan oppfattast som inngrep i kunstnerisk ytringsfridom, for det verkar så sterkt når akkurat dei gjer det, seier han.

– Politikarar, særleg dei mektigaste i landet, står fritt til å ytre kva dei vil, men særleg klokt overfor fridommen til kunstnarar og kunstnerisk ytringsfridom er det ikkje å knyte sterk kritikk til konkrete kunst- og kulturytringar.

Fritt Ord-toppen viser til at toppolitikarane har stor påverknadsmakt.

– Og dette teaterstykket vart jo ei politisk sak ikkje minst då Frp-politikarar på fleire nivå erklærte at dei ønskte å kutte støtta til Black Box Teater, som har vore arena for nokre av oppsetningane av stykket.

(©NPK)