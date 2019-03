Stadig ulike toppleiarambisjonar blant kvinner og menn

innenriks

37 prosent av dei spurde mennene har ambisjonar om å etter kvart få ei stilling som toppleiar eller partnar, medan 22 prosent av kvinnene har tilsvarande ambisjonar, viser eit utdrag frå den årlege undersøkinga Karrierebarometeret utført blant studentar og nyutdanna.

– Kvinner og menn har like gode føresetnader for å lykkast som leiarar, og kvinner like lyst til å bli leiarar som menn. Verksemder som ønsker betre kjønnsbalanse i leiarstillingar bør derfor senke terskelen for å auke interessa for slike stillingar, slik at dei får fleire å velje mellom, meiner Arve Kvalsvik i konsulentselskapet Evidente, som jobbar med å hjelpe personalavdelingane i norske selskap.

Undersøkinga viser òg at menn er meir sjølvsikre enn kvinner når det gjeld trua på om dei når karrieremåla sine. Til dømes seier 75 prosent av dei mennene som har leiarambisjonar, at dei trur dei vil lykkast, medan tilsvarande del for kvinner er 60 prosent.

Det årlege karrierebarometeret som blir laga på oppdrag for Evidente og Karrierestart, der det mellom anna blir publisert lister over attraktive bransjar og arbeidsgivarar, blir publisert i april.

