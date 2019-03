Regjeringa opprettar digitaliseringsdirektorat

innenriks

Direktoratet for forvaltning og IKT har som kjerneoppgåve å vere eit rådgivande fagorgan for modernisering og omstilling i det offentlege. Altinn er portalen til staten mot både næringsliv og privatpersonar. Ved å samle dei to organisasjonen i eitt direktorat håper digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) at kompetansen kan utnyttast endå betre.

– Ambisjonen min er at Noreg skal vere verdsleiande innan digitalisering av offentlege tenester. Målet er at digitalisering skal bidra til betre og meir tilgjengelege offentlege tenester, forenklingar og auka verdiskaping for næringslivet og ein enklare kvardag for folk flest, seier Astrup i ei pressemelding.

Det blir lagt opp til at verken Altinn eller Difi, som i dag eit plassert i Leikanger, Oslo og Brønnøysund, skal gjennom noka geografisk flytting som følgje av samanslåinga.

Difis avdeling for leiing, utgreiing og analyse vil bli overført til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

