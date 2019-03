Isbit-saka: MDG ber regjeringa stoppe «galskapen»

innenriks

Torsdag melde NRK at planutvalet i Meløy har sagt samrøystes ja til selskapet Svaice som vil ta ut is frå Svartisen og selje isbitar til restaurantar.

– Utvalet for plan- og kommunalteknikk har innstilt saka, men sluttbehandlinga og avgjerda er det kommunestyret som skal ta. Det vil skje så snart meklinga er gjennomført, seier Meløy-ordførar Sigurd Stormo (Ap), og presiserer:

– Vedtaket betyr verken eit ja eller nei til reguleringsplanen. Det er det kommunestyret som avgjer.

Krev stans av «galskapen»

Miljøpartiet Dei Grøne har engasjert seg i saka og krev at regjeringa kjem på banen.

– No som Meløy kommune og fylkeskommunen er usamde om Svartisen-saka, kjem dette til å hamne på bordet til regjeringa. Vi krev at Ola Elvestuen og Monica Mæland no stansar denne galskapen, seier nasjonal talsperson Une Bastholm.

Ho etterlyser betre vern av norske isbrear.

– Isbrear er ein trua naturtype i Noreg. Å verne trua natur er ei nasjonal oppgåve og ikkje noko som kan vere opp til den enkelte kommunen å løyse åleine, seier Bastholm.

Blir først behandla i kommunestyret

Saka er førebels ikkje på regjeringsnivå. Men dersom meklinga mellom rådmannen og fylkeskommunen ikkje fører fram, kan saka likevel behandlast i kommunestyret i Meløy.

Seier kommunestyret ja til Svaice, må truleg Klima- og miljødepartementet endeleg avgjere saka. Årsaka er at fylkeskommunen har komme med innvendingar mot forslaget til reguleringsplan.

