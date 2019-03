Holbergprisen til Paul Gilroy

innenriks

Holbergprisen er på 6 millionar kroner og blir delt ut av Universitetet i Bergen på vegner av regjeringa.

– Paul Gilroy er ein av dei mest fengslande og nyskapande aktørane i den akademiske verda i dag. Arbeida hans har påverka, og i nokre tilfelle omforma, fleire forskingsfelt, inkludert kulturstudiar, kritisk raseteori, sosiologi, historie, antropologi og afroamerikanske studiar, heiter det i grunngivinga til juryen.

Gilroy har gitt ut ei rekke bøker og er kanskje spesielt kjent for «The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness» frå 1993 og «There Ain’t no Black in the Union Jack» frå 1987.

Den sistnemnde blir slik beskriven av juryen: «Med boken markerte Paul Gilroy seg som en ledende intellektuell innenfor studier av rasekultur i Storbritannia. Denne teksten har senere fått status som en klassiker, med sin utlegning av rasismens innfløkte virkefelt og av antirasismens vitale kulturer."

Gilroy blir beskriven som uredd i motstanden sin mot alle former for rasisme og kjønnsdiskriminering: «Han har utforsket de politiske sidene ved å bevege seg hinsides rasetenkningen, som han utfordrer slik den utspiller seg både i hvite og svarte militante miljøer.»

