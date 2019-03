Bustadsalet opp i februar

innenriks

Det er tal frå Boligprodusentene som viser trenden i bustadsalet. Dei siste tolv månadene er det selt 27.818 bustader i Noreg.

Salet av leilegheiter er 32 prosent over fjoråret, og småhus er opp 14 prosent. Salet av einebustader ligg derimot 22 prosent bak fjoråret.

Administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentene gir derimot uttrykk for bekymring over at det blir bygt for lite i Oslo-området. Han peikar på at det er eit behov på 5.000 bustader, men at det dei siste tolv månadene er sett i gang bygging av 1.500 færre bustader enn dette.

– Dette vil få konsekvensar for bustadprisane om eitt til to år, seier han.

På landsbasis er det sett i gang bygging av 21.794 bustader det siste året. Det er 21 prosent lågare enn på same tid i fjor.

(©NPK)