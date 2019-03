Solberg kritiserer teateroppsetjing etter Wara-hets – får refs av advokat

innenriks

I kjølvatnet av teaterstykket «Ways of Seeing» har Wara (Frp) og familien hans opplevd fleire tilfelle av truslar og hærverk. Sist helg sette nokon fyr på Waras bil utanfor huset.

På ein pressefrukost i forkant av Høgre-landsmøtet onsdag kritiserte Solberg teateroppsetjinga for å gjere det endå meir belastande å vere politikar.

– Vi som politikarar skal tole å stå i fokus og få kjeft for det vi seier og gjer, men det blir jo verre når familiane og heime våre blir trekte inn, fordi då rammar det dei rundt oss, sa Solberg (H).

– Eg tenker at dei som har laga stykket, må tenke over at dei òg gjer sitt til å setje eit fokus på politikarar og omgivnadene deira som gjer det tøffare å vere politikar, sjølv om ein puttar det inn i ei kunstnarisk ramme eller i eit satirisk program, sa ho.

– Nøytrale bilde

Waras sambuar melde i desember regissør Pia Maria Roll og dei to andre skaparane av «Ways of Seeing» til politiet, og PST etterforskar sambanda mellom teaterstykket og hendingane rundt bustaden til justisministeren dei siste månadene.

Roll sjølv ønsker ikkje å svare på kritikken frå Solberg og viser til advokaten sin, Jon Wessel-Aas. I ei skriftleg fråsegn til NTB går han hardt ut mot utfalla frå regjeringssjefen.

– Statsministeren legg implisitt til grunn den forteljinga som mellom andre sambuaren justisministeren flittig har spreidd i det offentlege. Sanninga er at framsyninga ikkje inneheld noko som helst om dei familiane til dei omtalte personane eller andre personlege tilhøve, skriv advokaten.

– Det er berre nøytrale bilde av husfasadar utan nærare opplysningar om gateadresser som blir brukt. Ifølgje klientane mine er bilda òg tatt ganske enkelt frå offentleg stad. Dei har ikkje vore på eigedommane, ei heller «stalka» nokon, men rett og slett tatt bilde av husfasadane og gått, skriv han.

– Iscenesett

Bakgrunnen for kritikken frå Solberg er utspela Roll kom med i eit intervju med VG tysdag. Der sa teaterregissøren at det er openbert at personane bak truslane mot Wara prøver å rette mistanke mot stykket.

– Vi veit at det står i desse breva at dei må droppe politimeldinga mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal sjå ut som at det er ein innvandrar som har gjort det. For oss er det heilt openbert at det er iscenesett, men av kven kan vi ikkje vite, sa Roll.

Statsministeren seier ho reagerer på at det blir spekulert i samanhengane når ein framleis ikkje veit kven som står bak truslane og hærverket mot Wara.

– Eg vel å ikkje spekulere, og eg synest dei som har stått bak stykket skulle late vere å spekulere i noko som helst òg. Viss dei ikkje har kunnskap om dette, så burde dei likeins vente på etterforskinga til politiet, sa Solberg.

– Oppsiktsvekkande

Wessel-Aas meiner Solberg burde spart seg desse utsegnene.

– Eg synest at det er oppsiktsvekkande at ein statsminister tillèt seg å fortelje kva tre kunstnarar som sjølv er under etterforsking, kan og bør ytre seg om til eige forsvar. Det gir ikkje inntrykk av ei god saks- eller rolleforståing, skriv han.

Han meiner kritikken frå Solberg tyder på at ho sjølv ikkje har sett «Ways of Seeing», og seier debatten i etterkant av teaterstykket generelt har hatt lite å gjere med det stykket faktisk handlar om.

– Klientane mine har ingen problem med å stå ved si eiga framsyning og å få, stå i og svare på kritikk mot henne, basert på det faktiske innhaldet i framsyninga. Dei vil likevel ikkje høyre snakk om påstandar eller insinuasjonar om at dei har noko som helst å gjere med dei forholda som blir etterforska, skriv han.

Samtidig understrekar han at klientane hans er opptatt av at politiet får oppklart truslane mot Wara, og at dei er klare for å hjelpe til i etterforskinga viss ønskeleg.

