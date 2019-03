SV-politikarar nominerer svenske Greta Thunberg til Nobels fredspris

innenriks

Det er stortingsrepresentantane Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Lars Haltbrekken (alle SV) som har nominert den svenske 16-åringen, som i fjor byrja å skulke skulen kvar fredag for å rette søkelyset mot klimaproblema.

Gjennom engasjementet Fridays for future har ho sidan inspirert ungdommar verda over til å skulke skulen kvar fredag med krav om at politikarane umiddelbart gjer noko for å bremse dei globale klimaendringane.

Fredag 15. mars er det stor internasjonal streik, og elevar frå 98 land er venta å delta.

– Vi har nominert Greta fordi klimatrusselen kanskje er eitt av dei viktigaste bidraga til krig og konflikt. Den massive rørsla Greta har sett i gang, er eit svært viktig fredsbidrag, seier Øvstegård tilVG.

Natur og Ungdom arrangerer skulestreik i Noreg fredag 22. mars, og organisasjonen ventar til saman 10.000 deltakarar på 40 stader.

«En tildeling av Nobels fredspris til Greta Thunberg og elevstreikene for klima vil være et viktig bidrag for å anerkjenne at klimahandling og fredsengasjement går hånd i hånd, og for å gi styrke til folkelige bevegelser for klimahandling», heiter det i nominasjonen frå SVs stortingsgruppe.

