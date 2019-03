Raudt vil få Stortinget til å hindre NSB å bli Vy

innenriks

– Namnebytet skal formelt behandlast i generalforsamlinga seinare i månaden, og samferdselsministeren er generalforsamling i NSB. Dei største utgiftene ved namnebytet, som totalt er anslått til 280 millionar kroner, kjem først ved innfasing. Hundrevis av tog og bussar skal folierast. Tusenvis av nye uniformer skal kjøpast inn. Det er framleis mogleg å snu i tide, seier Raudt-leiaren til NTB.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyste tysdag at han tar avgjerda om namnebyte «til etterretning» og vil ikkje motsetje seg endringa.

– Dale må legge arrogansen til side, og lytte til den kraftige folkelege protesten mot namnebytet, seier Moxnes.

Han har tru på fleirtal for forslaget i Stortinget. Både opposisjonen og Frps transportpolitiske talsperson på Stortinget, Morten Stordalen, har bedt styret revurdere saka.

– Når Frp i Stortinget stiller seg saman med opposisjonen, er det i realiteten ikkje fleirtal for namnebytet. Vi håper den sunne fornufta er nokolunde jamt fordelt mellom partia, slik at vi saman no kan stanse dette fordyrande og håplause namneskiftet, seier Moxnes.

