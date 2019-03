Hotell-boom i nord – nedtur i sør

innenriks

Reine overnattingsinntekter i Tromsø enda på 1.275 kroner per tilgjengeleg rom i februar, drygt 20 prosent høgare enn i same månad i fjor, skriv Dagens Næringsliv. Også den nest mest lønsame hotellbyen i landet ligg i Nord-Noreg, ifølgje tal frå Benchmarking Alliance. I Bodø var inntektene – utan moms og frukost – 699 kroner per rom, 16 prosent høgare enn i fjor.

Hotellbelegget i Nordens Paris auka frå 90 til 93 prosent og bidrog til det eventyrlege resultatet.

– Tromsøtala er heilt ville. Det var til dømes ikkje ein einaste dag i februar med under 1.250 kroner i gjennomsnittleg rompris, seier hotellrådgivar Peter Wiederstrøm.

Oslo med Fornebu og Gardermoen kjem på dei neste to plassane, med inntekter på høvesvis 604 og 584 kroner per rom. Det inneber ein nedgang på 12 prosent i hovudstaden og 5 prosent ved flyplassen.

Nedst på lista – og «nedst» i landet – finn vi Kristiansand, der gjennomsnittleg losjiinntekt per tilgjengelege hotellrom var på 318 kroner, ein nedgang på 17 prosent. Stavanger klarte å få ein hundrelapp meir per rom, noko som er ein auke på 13 prosent frå februar i fjor.

(©NPK)