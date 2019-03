Haugesunds Avis: Mann dømt til 17 års forvaring for overgrep mot dottera

innenriks

I Sunnhordland tingrett vart mannen dømt til fengsel i 19 år, men Gulating lagmannsrett meiner risikoen for gjentaking er så stor at han må bli dømt til forvaring, skriv Haugesunds Avis.

Ifølgje dommen har mannen hatt hyppig og jamleg seksuell omgang med dottera frå ho var rundt fem år gammal i 1999 til januar 2017. Mannen vart òg dømd for omfattande sosial kontroll over familien og for jamleg å ha utsett sambuaren sin og fire barn for fysisk og psykisk straff.

– Lagmannsretten meiner det er risiko for seksuelle overgrep både på kort og lang sikt. Evna tiltalte har til å etablere kontakt med kvinner bidrar til risikoen for seksuelle overgrep i nye relasjonar. Alderen til tiltalte, som vil vere 68 år etter fullført soning av ein dom på 17 år, reduserer ikkje i seg sjølv risikoen, heiter det i dommen.

