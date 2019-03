Gryande permisjonsopprør i Høgre

innenriks

Fredag samlar Høgre seg til landsmøte på Gardermoen. Det er komme inn ei rekke resolusjonsforslag, og fleire store fylkeslag tar til no orde for å endre eller evaluere foreldrepermisjonsordninga, melder Dagen.

I dag er foreldrepermisjonen tredelt der mor og far disponerer 15 veker kvar, medan foreldra har 16 veker til fri fordeling. No foreslår både Viken Høgre, Trøndelag Høgre, Vestfold Høgre og Telemark Høgre at regjeringa ser på permisjonsreglane på nytt.

Viken Høgre meiner foreldrepermisjonsordninga bør evaluerast og foreslår dette: «Høyre vil be regjeringen evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker».

– Det er komme opp argument som vi meiner det er viktig å sjå på. Dette gjeld særleg at systemet er for rigid, seier stortingsrepresentant og leiar i Viken Høgre, Kristin Ørmen Johnsen.

Då tredelinga av foreldrepermisjonen var oppe i Stortinget, var det berre KrF som stemte mot.

– Det er familiane som er dei beste til å avgjere dette, dei ser heilskapen og veit kva som fungerer i kvardagen deira, seier Jorunn Gleditsch Lossius, som er familiepolitisk talsperson for KrF.

