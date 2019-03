Frp behandlar eitt nytt varsel

innenriks

Den eine saka gjeld den tillitsvalde i Rogaland som i februar vart sikta for valdtekt i samband med fylkesårsmøtet i partiet, opplyser leiar Alf Erik Andersen i organisasjonsutvalet til NTB.

Han vil ikkje kommentere varsla ytterlegare.

Det er organisasjonsutvalet som behandlar sakene.

– Eg kan stadfeste at organisasjonsutvalet har fått to nye varsel av varierande alvorsgrad i 2019. Sakene er under behandling, seier Andersen til Dagbladet.

Fleire varsel

Helge André Njåstad var inntil nyleg leiar i organisasjonsutvalet. Han trekte seg frå alle verv i partiet etter å ha delt sensitive opplysningar med ein partifelle.

Frp har frå før av behandla totalt ni varslarsaker av ulik alvorsgrad.

Eit fleirtal av partia har behandla varsel i 2017 og 2018. Ap og Høgre, dei to største partia, fekk flest varsel om seksuell trakassering.

Flest i Ap og Høgre

Ap har til saman behandla om lag 30 saker.

– Vinteren 2017/2018 behandla vi til saman eit tjuetals saker mot ulike personar i partiet. Seinare i 2018 behandla vi i underkant av ti saker knytt til seksuell trakassering lokalt i partiet, opplyste kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Ap i ein e-post til NTB i februar.

I februar vart det kjent at Høgre hadde fått to nye varsel etter oppvasken i fjor. Begge gjaldt forhold som låg tilbake i tid.

Frå før hadde partiet fått til saman 35 varsel med ulik alvorsgrad, som omfatta 21 ulike personar.

(©NPK)