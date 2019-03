Flytryggingsekspert: Ei riktig avgjerd, basert på uvissa

innenriks

Skatval, som leiar tryggingskomiteen i Norsk Flygerforbund, gir Norwegian ros for ha tatt avgjerda om å setje flya sine av denne typen på bakken allereie før dei norske luftfartsstyresmaktene stengde luftrommet for dei.

– Norwegian skal ha all ære for at dei set tryggleiken først, seier Skatval til NTB.

Han er kritisk til den utviklinga han ser, der luftfartsstyresmaktene fleire stader delegerer ein del av godkjenningane til produsentane sjølve.

– Det blir litt «bukken og havresekken», seier flytryggingseksperten.

Jo Bjørn Skatval legg vekt på at det ikkje går an å trekke nokon konklusjonar om samanhengen mellom ulykkene med Boeing 737 Max 8-fly i Indonesia for fem månader sidan og sist søndag i Etiopia. Dei europeiske luftfartsstyresmaktene har stengt luftrommet for denne flytypen og dessutan for typen Max 9.

– Basert på uvissa meiner eg det er det rette, seier Skatval.

Så langt har luftfartsstyresmaktene i USA og Boeing sjølv konkludert med at det ikkje er behov for å ta flya mellombels ut av drift.

– Det er ikkje alltid tydeleg at tryggleiken kjem først når det er pengar inne i bildet. Vi i Flygarforbundet er blant dei som hevdar at tryggleiken kjem først og ikkje tenker på økonomiske ulemper, seier Jo Bjørn Skatval.

