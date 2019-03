Delte meiningar om lakseskatt i Høgre

innenriks

Grunnrenteskatt er ein skatt på dei fellesskapsressursane oppdretts- og fiskerinæringa bruker i fjordar og havområde. Denne skatten blir populært kalla lakseskatt, og utvalet som skal vurdere han, kjem med rapporten sin først etter valet.

– Eit veldig stort fleirtal i partiet vil avvise forslaget. At Høgre aktivt skal gå inn for ei sak som aukar avgiftstrykket, er eit brot på veljarkontrakten. Eg trur statsministeren merkar seg at alle fylka der næringa står sterkt og har størst verdiskaping, er mot dette, seier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) til Nationen.

Fylkeslaga i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag har levert eigne fråsegner som tar til orde for å stoppe skatten.

Statsminister Erna Solberg (H) vil vente på utgreiinga før ho tar stilling til saka, men ho signaliserer at ho er skeptisk til grunnrenteskatten på havbruk.

– Skattar som blir skrivne ut uansett om du tener pengar eller ikkje, er meir krevande, seier ho onsdag.

Regjeringspartnar Venstre vedtok allereie på landsmøtet sitt i helga at partiet skal vere «kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk».

